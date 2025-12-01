На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФСБ показала кадры нейтрализации агента ГУР, готовившего теракт в Крыму

ФСБ опубликовала видео с предотвращением покушения на офицера МО РФ в Крыму
Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видеозапись, на которой зафиксировали последствия нейтрализации агента украинского ГУР, готовившего теракт против российского офицера в Крыму.

На опубликованных кадрах видно, что рядом с ликвидированным мужчиной находится предмет, напоминающий гранату. Спецслужбы также показали момент извлечения взрывного устройства из-под автомобиля.

В ролике показали и эпизод задержания пожилого жителя Крыма, который, по данным следствия, был подельником ликвидированного исполнителя.

В ведомстве сообщили, что завербованный украинской разведкой гражданин должен был установить взрывчатку в личный автомобиль офицера Минобороны. При попытке заложить устройство он, по данным ФСБ, оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. У него обнаружили средства связи с куратором, а также компоненты взрывного устройства западного производства.

Следствие установило, что ликвидированным организатором подготовки теракта оказался сотрудник ГУР Рустем Фахриев 1984 года рождения. Один из его сообщников, проживающий в Крыму, задержан. В отношении мужчины возбуждено дело о содействии террористической деятельности, суд отправил его под стражу.

ФСБ напомнила, что украинские спецслужбы продолжают активно искать исполнителей диверсий через интернет, социальные сети и мессенджеры, и напомнила, что тайное сотрудничество с иностранными структурами влечет уголовную ответственность вплоть до пожизненного заключения.

Ранее в Севастополе арестовали мужчину за подготовку подрыва самодельной бомбы.

