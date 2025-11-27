На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Севастополе арестовали мужчину, планировавшего подрыв самодельной бомбы

УФСБ: в Севастополе арестован мужчина по обвинению в планировании подрыва СВУ
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Севастополе арестовали сторонника украинской нацистской идеологии, подозреваемого в планировании подрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным ведомства, 57-летний уроженец Винницкой области Украины собирал данные о военных объектах Минобороны России и последствиях ракетных обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе в целях публикации на проукраинских интернет-ресурсах.

«С целью устрашения населения мужчина планировал совершение подрыва самодельного взрывного устройства в Севастополе у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник самостоятельно собрал радиоуправляемое взрывное устройство осколочно-фугасного действия. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде ареста.

До этого мужчину, готовившего подрыв автомобиля главы Запорожской области Евгения Балицкого и теракты против российских военнослужащих, приговорили к 10 годам лишения свободы.

Ранее прокурор запросил 23 года для чемпионки Украины, обвиняемой в России в госизмене.

