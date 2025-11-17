На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В годовщину основания Гаваны в центре города рухнуло здание, есть пострадавшие

Caribe: при обрушении здания в центре Гаваны не выжили мать и сын
В историческом центре Гаваны обрушилось здание, из-за чего несовместимые с жизнью травмы получили два человека. Об этом сообщает телеканал Caribe на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В посте уточняется, что в ночь на 16 ноября в городе рухнул второй этаж здания на улице Компостела в районе Белен. При этом не выжили 64-летняя женщина и ее 38-летний сын.

16 ноября считается днем основания Гаваны. В этот день в 1519 году испанский конкистадор Диего Веласкес создал поселение Сан-Кристобаль-де-ла-Абана. Со временем оно превратилось в Гавану и стало столицей Кубы.

3 ноября в историческом центре Рима на площади Ларго Коррадо Риччи произошло частичное обрушение старинной башни Торре-деи-Конти, в которой в этот момент проводились реставрационные работы. Вначале с крыши упала часть штукатурки, затем случился более масштабный обвал с большим шумом и огромным облаком пыли. Ранение получил один рабочий, четверых удалось спасти, еще один человек оказался заблокирован в башне.

Ранее на месте крушения фуникулера в Лиссабоне нашли оборванный трос.

