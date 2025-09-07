На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На месте крушения фуникулера в Лиссабоне нашли оборванный трос

Lusa: к крушению фуникулера в Лиссабоне мог привести обрыв троса между кабинами
true
true
true

Причиной схода фуникулера с рельсов в Португалии 3 сентября мог стать обрыв троса между кабинами, передает Lusa.

В отчете управления по предотвращению и расследованию авиационных и железнодорожных происшествий (GPIAAF) отмечается, что во время обследования обломков на месте крушения фуникулера выяснилось, что трос между двумя вагонами оборвался в точке крепления внутри верхней части первой кабины. Остальные части фуникулера были в хорошем состоянии.

В среду, 3 сентября, при крушении фуникулера «Глория» в Лиссабоне несовместимые с жизнью травмы получили 16 человек. Похожая на трамвай вагонетка упала с большой высоты. Она съезжала от смотровой площадки в парке, потеряла управление и врезалась в здание. Четверг мэр города Карлуш Моэдаш объявил днем траура. Власти приостановили работу всех столичных фуникулеров до завершения проверок.

«Глория» — один из главных символов Лиссабона. Фуникулер расположен в центре города и соединяет площадь Рестаурандореш с садом Сан-Педру-де-Алькантара. Протяженность маршрута — 265 м. Линия была открыта в 1885 году и работала на паровом двигателе, а в 1915-м ее электрифицировали. Фуникулер остается одним из старейших в Европе. Считается, что «Глория» перевозит около 3 млн чел. в год — в основном туристов. В феврале 2002 года фуникулер признали национальным памятником.

Ранее в Нальчике оборвалась канатка 1968 года постройки.

