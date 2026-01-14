Размер шрифта
Иранский сухогруз терпит бедствие в Каспийском море

Туркмения заявила о терпящем бедствие в Каспийском море иранском сухогрузе Rona
Aerial-motion/Shutterstock/FOTODOM

Министерство иностранных дел Туркмении сообщило о терпящем бедствие в Каспийском море иранском сухогрузе Rona, передает ТАСС.

Уточняется, что береговые службы страны спасли 14 человек с сухогруза Rona. Отмечается, что береговые службы в Каспийском море получили сигнал SOS от терпящего бедствие Rona.

«Государственными органами Туркменистана, деятельность которых связана с ликвидацией и предотвращением ЧС, согласно международным нормам, регламентирующим правила мореплавания, были предприняты необходимые меры по спасению людей», — отметили в туркменском МИД.

5 января сообщалось, что сухогруз из Болгарии с 11 людьми на борту застрял в российской акватории Черного моря. Отмечалось, что речь шла о судне Happy Aras, которое под флагом Вануату плыло из болгарской Варны в Новороссийск. У краснодарского мыса Железный Рог корабль сел на мель.

В начале декабря танкер Kairos, следовавший в Новороссийск и поврежденный украинскими беспилотниками в исключительной экономической зоне Турции 28 ноября, оказался в одной морской миле от болгарского побережья, где ему потребовалась спасательная операция.

Ранее на Волге сгорела и затонула «Мечта» стоимостью почти $1 млн.

