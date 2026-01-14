Размер шрифта
Новости. Общество

Россияне назвали главную песню в своей жизни

Russian Field: россияне назвали гимн РФ главной песней в жизни
Александр Гальперин/РИА Новости

Россияне чаще всего называют главной песней в жизни гимн РФ, а Библию — самой значимой книгой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные социологического опроса компании Russian Field.

На вопрос о самой важной песни в жизни ответили 51% респондентов. 13% из них назвали гимн России главной песней в жизни. Еще 5% остановили свой выбор на песне Льва Лещенко «День Победы», 3% назвали гимн СССР. В числе других композиций, которые считают значимыми россияне, оказались «Я люблю тебя, жизнь» и «С чего начинается Родина» Марка Бернеса, песня «Священная война» и «Матушка» в исполнении Татьяны Куртуковой.

В ответ на вопрос о самой важной книге в жизни, 62% опрошенных назвали конкретное произведение. Однако лидером опроса стала Библия (10%). На втором месте — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и «Война и мир» Льва Толстого (по 6%). Третью позицию заняли роман Николая Островского «Как закалялась сталь» и азбука (букварь) — по 4%.

До этого опрос аналитического центра ВЦИОМ показал, на кого больше всех надеются россияне в сложные моменты. Согласно результатам, около 69% респондентов рассчитывают прежде всего на помощь со стороны государства. При этом на родственников и друзей надеются 28% опрошенных. Доля тех, кто полагается исключительно на собственные силы, составляет 22%.

Ранее россияне рассказали, что написали в списке желаний на 2026 год.

