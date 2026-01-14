В Петропавловске-Камчатском из-за сильной метели медикам приходится использовать санки

Amur Mash: в Петропавловске-Камчатском из-за снега пациентов возят на санках

Сильная метель в Петропавловске-Камчатском привела к тому, что пациентов приходится возить на санках. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

В результате циклона город полностью завалило снегом. Во многих дворах высота сугробов достигает пояса, из-за чего туда не могут проехать машины скорой помощи.

Поэтому медикам приходится использовать санки. На них при помощи спасателей уже эвакуировали несколько человек.

13 января стало известно, что в Петропавловске-Камчатском спасатели МЧС освободили из глубокого снежного заноса врача местной больницы. Мужчина долгое время не мог самостоятельно выбраться и вызвал помощь.

В этот же день сообщалось, что лавина сошла в центре Петропавловска-Камчатского возле стадиона «Спартак», перекрыв дорогу и повредив деревья. Снежный обвал заблокировал путь к городской набережной.

Ранее циклон на Камчатке привел к отмене всех авиарейсов и закрытию автодорог.