На Камчатке спасатели откопали из сугроба врача, застрявшего по пути на работу

Максим Богодвид/РИА Новости

В Петропавловске-Камчатском спасатели МЧС освободили из глубокого снежного заноса врача больницы «Водник», мужчина долгое время не мог самостоятельно выбраться и вызвал помощь. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент произошел на улице Океанской, врач местной больницы застрял в сугробе по пути на работу и в течение длительного времени не мог выбраться самостоятельно. Когда он понял, что силы заканчиваются, вызвал спасателей.

На место прибыла бригада поисково-спасательного отряда, которая освободила мужчину из снежного плена и доставила его домой. Пострадавшему не потребовалась медицинская помощь.

До этого сотрудники экстренных служб спасли 70-летнего дайвера на озере Байкал. Жителя Иркутской области отнесло от берега из-за сильных порывов ветра. Спасатели в гидрокостюмах доплыли до пострадавшего и вытащили его на берег.

Ранее в Башкирии три трактора провалились под лед.

