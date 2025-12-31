Размер шрифта
В Петербурге арестовали гражданку Таджикистана по обвинению в экстремизме

Суд в Петербурге арестовал экстремистку из Таджикистана до ее экстрадиции
Алексей Филиппов/РИА Новости

Суд в Петербурге арестовал гражданку Таджикистана, обвиняемую в участии в террористической организации, для последующей экстрадиции на родину. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

«Петроградский районный суд нашего города отправил под стражу Нагору Самиеву за организацию преступного сообщества и организацию деятельности экстремистской направленности в Республике Таджикистан», — написала она, добавив, что арест рассчитан на 40 суток для ее экстрадиции.

По словам Лебедевой, женщину задержали на улице Большой Монетной при проверке документов. Обнаружилось, что она числится в базе международного розыска НЦБ Интерпола МВД Республики Таджикистан.

Самиеву обвиняют в пропаганде идей экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» (запрещена в России) с целью создания Исламского халифата в Таджикистане. Речь идет о распространении материалов, относящихся к этой организации, деятельность которой также запрещена на территории Таджикистана.

В сентябре суд в Екатеринбурге приговорил четверых уроженцев Центральной Азии к лишению свободы на сроки от 10 до 12 лет за финансирование террористической организации. По данным Антитеррористической комиссии региона, обвиняемые проповедовали радикальный ислам, они осуществляли сбор и отправку денежных средств для террористов в Сирии.

Ранее суд арестовал имущество уроженца Узбекистана по обвинению в финансировании терроризма.

