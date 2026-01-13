Размер шрифта
В Ростовской области после атаки БПЛА выявили повреждения домов и промобъекта

Слюсарь: промобъект и дома получили повреждения в Таганроге во время атаки БПЛА
Inna Varenytsia/Reuters

Промышленный объект и жилые дома в Таганроге получили повреждения в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он рассказал, что ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки дронов на Таганрог и Красносулинский район. Информация о пострадавших к текущему моменту не поступала.

«По предварительным данным, в Таганроге разрушения получили промобъект, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые автомобили», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что в данный момент оперативные службы уточняют сведения о последствиях атаки.

Слюсарь обратил внимание, что на всей территории Ростовской области продолжает действовать угроза атаки БПЛА. Как он отметил, профильные службы приступят к устранению последствий после того, как опасность будет отменена.

В ночь на 13 января над регионами РФ перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа. Больше всего дронов — семь — сбили в Ростовской области. В Орловской, Курской, Белгородской областях и Крыму ликвидировали по одному БПЛА.

Ранее украинский дрон нанес удар по гражданскому автомобилю в Брянской области.

