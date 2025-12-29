Ценники на продукты в магазинах предложили стандартизировать

Ценники на однотипные продукты питания в магазинах России необходимо стандартизировать. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы от партий КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», говорится на сайте думы.

Согласно пояснительной записке, стоимость весовых товаров в магазинах, например сыров, фруктов, овощей и конфет, указывается по-разному. Цена может быть указана как за килограмм, так и за 100 грамм. В связи с этим потребителю сложно выбрать более выгодное предложение, из-за чего он может совершить необоснованные траты, подчеркнули парламентарии.

В связи с этим депутаты предложили установить единый формат указания цен для весовых товаров во всех торговых объектах. По их словам, это позволит покупателям сравнивать цены на товары разных производителей.

До этого «Российская газета» сообщила, что цены на товары и услуги в России с 2011 года выросли в среднем в восемь раз (на 700%). Доходы россиян за этот период опередили общий рост цен, но отстали от удорожания отдельных продуктов, говорится в публикации. Например, пачка сигарет в РФ подорожала в 27 раз, а пачка сливочного масла весом 200 грамм — в 17.

Особенно заметным стал рост цен на жилье. Квадратный метр в типовых новостройках экономкласса подорожал в 16 раз — с 9 до 148 тысяч рублей. В Москве динамика оказалась чуть ниже: стоимость выросла в 13,5 раза (с 20 до 273 тысяч рублей за квадратный метр). Для сравнения: курс доллара за тот же период увеличился лишь в 3,4 раза — с 29 до 98 рублей.

