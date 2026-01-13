Размер шрифта
Новости. Общество

Стало известно, какие продукты подорожают к концу января

Эксперт Панченко: в конце января подорожают сезонные продукты
К концу января ожидается подорожание многие продуктов, среди которых кофе и сезонные товары. Об этом в разговоре с Life предупредил управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко.

По словам эксперта, цена на алкоголь вырастет на 17-30%, а на кофе и чай — на 15-20%. Также подорожают сезонные продукты, такие как овощи и фрукты. Специалист подчеркнул, что стоимость таких товаров всегда увеличивается в январе на 15-20%.

Помимо этого, в конце первого месяца зимы примерно на 5-15% вырастут цены крупы, макароны, растительное масло и консервы. Также на 10-20% подорожают молочная продукция и мясо.

Одной из основных причин этому является рост себестоимости, то есть увеличение затрат на энергию, логистику и сырье. Кроме того, на цены на товары первой необходимости окажет влияние инфляция.

Эксперт добавил, что с 2026 года в России НДС стал 22%, что увеличило налоговую нагрузку на бизнес.

«ИП также получили налоговую нагрузку — снизился порог НДС с 60 миллионов до 20 миллионов. Соответственно, все, кто превысил 20 миллионов, теперь получили НДС 5%», — сказал Панченко.

Он подчеркнул, что производители и подрядчики, которые обеспечивают логистику, увеличат цену на свои услуги и товары.

До этого создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов рассказал «Газете.Ru», что за неделю с 3 по 10 января 2026 года черный чай в российских магазинах подешевел на 11,1%, а бананы — на 9,3%.

Ранее ценники на продукты в магазинах предложили стандартизировать.

