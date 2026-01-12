В аэропорту Иркутска из-за непогоды задерживаются рейсы

В аэропорту Иркутска в связи с повышенной густотой тумана задерживаются рейсы. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По его данным, пассажиры рейсов в Камрань, Усть-Илимск и Москву застряли в зале ожидания. Тем временем на прилет в авиагавань задерживаются самолеты из Бодайбо, Усть-Илимска и Ташкента.

Накануне пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко заявил, что работа воздушного транспорта в Москве может быть скорректирована из-за непогоды. Он отметил, что в период с 21:00 мск 11 января до 8:00 мск 12 января в столице ожидается прохождение фронта. На этом фоне снегопад может усилиться до ливневого снега.

В начале января в аэропорту Казани сильная метель, ветер с порывами до 20 м/с и ограниченная видимость до 100 метров привели к масштабным задержкам и отменам авиарейсов. Более трех десятков вылетов были задержаны, а прилеты отложили. Самолеты, направлявшиеся в Казань из Шри-Ланки, Новокузнецка, Москвы и Ташкента, перенаправили на запасные аэродромы в Самаре, Уфе, Москве и Нижнем Новгороде.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево пассажиры задержанных рейсов разложили надувные матрасы прямо на полу.