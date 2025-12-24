На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Мордовии задержали четверых человек за обналичивание 5 млрд рублей

В Мордовии силовики задержали четверых человек, обналичивших 5 млрд рублей
true
true
true
close
Ilya Naymushin/Reuters

В Мордовии сотрудники ФСБ задержали четверых молодых людей, которые за три года незаконно обналичили 5 млрд рублей. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

Как отмечается в сообщении, молодые люди в возрасте от19 до 26 лет организовали незаконный оборот средств платежей. По данным следствия, с 2023 по 2025 год подозреваемые купили у жителей региона более 100 банковских карт и данные для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк». Купленные платежные реквизиты задержанные передавали по своим связям в Москве, чтобы потом использовать в преступных целях.

Во время обысков у подозреваемых было изъято более 70 сим-карт, 48 телефонов, банковские карты, а также специализированное оборудование.

В итоге подразделением УФСБ по Республике Мордовия было возбуждено уголовное дело по статье «неправомерный оборот средств платежей)», по которой предусматривается до 5 лет принудительных работ или же до 7 лет лишения свободы с возможным штрафом до 1 млн рублей.

Два фигуранта дела были заключены под стражу, а остальными дана подписка о невыезде.

Ранее мошенники начали рассылать россиянам «новогодние сюрпризы».

