Стало известно о количестве предостережений новокузнецкому роддому за два года

Роддому в Новокузнецке за два года вынесли 170 предостережений из-за нарушений

Новокузнецкому родильному дому №1, где в начале января умерли девять детей, вынесли в общей сложности 170 предостережений по фактам нарушений за последние два года. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным канала, в 2024 году медучреждению было вынесено 156 предостережений в ходе проверок. Причиной назывались неработающая вентиляция и отсутствие дозаторов с жидкими растворами и мылом.

При этом за 2025 год количество предостережений значительно сократилось — 14 раз.

13 января в СМИ появилась информация о смерти девяти новорожденных в роддоме №1 в Новокузнецке. Сообщалось, что дети умерли в течение одной недели во время новогодних каникул. Позднее эти сведения подтвердил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов. Он подчеркнул, что в данный момент идет разбирательство.

Сейчас медицинское учреждение не принимает пациентов. Региональная прокуратура и управление Следственного комитета России организовали проверки в роддоме. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Как написал Telegram-канал SHOT, причиной гибели младенцев стала респираторная инфекция. Также родители заявили об острой нехватке персонала в учреждении.

Ранее главврача новокузнецкой больницы отстранили от должности после смерти младенцев.