Новости. Общество

Стало известно, какие инфекции привели к гибели новорожденных в Новокузнецке

Tsargrad.tv выяснил, что пневмония стала причиной гибели детей в Новокузнецке
Jose Luis Carrascosa/Shutterstock/FOTODOM

Tsargrad.tv выяснил подробности ЧП в родильном доме Новокузнецка, где в новогодние праздники скончались девять младенцев.

Как сообщил источник издания, первая смерть была зафиксирована 4 января. Основной диагноз: врожденная пневмония. Также был выявлен «генерализованный инфекционный процесс». Все это повлекло ряд осложнений. 8 января скончались сразу трое малышей. У ребенка, который умер 10 января, была обнаружена неонатальная инфекция неясной этиологии, уточняют журналисты.

13 января Telegram-канал «Новокузнецк 112» сообщил, что девять новорожденных умерли в течение одной недели. При этом дважды погибали по три ребенка в сутки. Авторы публикации подчеркнули, что трагедии произошли на фоне рекордно низкой рождаемости в Кемеровской области.

Региональное управление Следственного комитета РФ и прокуратура организовали проверки в медицинском учреждении. В частности, следователи проводят проверку по статье «Халатность». В прокуратуре Кемеровской области рассказали, что к проверке также привлекли специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора.

Ранее Минздрав назвал число родившихся детей в новокузнецком роддоме с декабря.

