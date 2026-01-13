Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Минздрав назвал число родившихся детей в новокузнецком роддоме с декабря

ТАСС: с 1 декабря в роддоме Новокузнецка родились 17 детей в тяжелом состоянии
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

В период с 1 декабря по 11 января сотрудники роддома №1 в Новокузнецке принимали роды 234 детей, из которых 17 родились в крайне тяжелом состоянии. По данным Минздрава Кузбасса, девять новорожденных не выжили, остальные находятся под наблюдением, передает ТАСС.

«32 ребенка проходили лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии, 17 младенцев находились в крайне тяжелом состоянии, 16 из них — недоношенные, в том числе с экстремально низкой массой тела», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что 17 детей были рождены с наличием тяжелой внутриутробной инфекции. В частности, у одного из них врачи обнаружили первичный иммунодефицит. Некоторые из детей пребывали в отделении интенсивной терапии более 30 дней.

Telegram-канал «Новокузнецк 112» сообщил, что во время новогодних каникул в родильном доме №1 в Новокузнецке погибли девять младенцев.

Авторы публикации уточнили, что дети умерли в течение одной недели. При этом дважды погибали по три ребенка в сутки. Трагедии произошли на фоне рекордно низкой рождаемости в Кемеровской области, подчеркивается в материале.

На сайте роддома сообщили, что учреждение закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией среди акушеров.

Ранее в Ставропольском крае беременная женщина умерла в медучреждении прямо перед родами.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27607897_rnd_2",
    "video_id": "record::46697506-189e-464f-81c5-7809e6a5ff40"
}
 
Теперь вы знаете
В США перевернули пирамиду питания с ног на голову. Что это значит и стоит ли срочно ей следовать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+