Минздрав назвал число родившихся детей в новокузнецком роддоме с декабря

ТАСС: с 1 декабря в роддоме Новокузнецка родились 17 детей в тяжелом состоянии

В период с 1 декабря по 11 января сотрудники роддома №1 в Новокузнецке принимали роды 234 детей, из которых 17 родились в крайне тяжелом состоянии. По данным Минздрава Кузбасса, девять новорожденных не выжили, остальные находятся под наблюдением, передает ТАСС.

«32 ребенка проходили лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии, 17 младенцев находились в крайне тяжелом состоянии, 16 из них — недоношенные, в том числе с экстремально низкой массой тела», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что 17 детей были рождены с наличием тяжелой внутриутробной инфекции. В частности, у одного из них врачи обнаружили первичный иммунодефицит. Некоторые из детей пребывали в отделении интенсивной терапии более 30 дней.

Telegram-канал «Новокузнецк 112» сообщил, что во время новогодних каникул в родильном доме №1 в Новокузнецке погибли девять младенцев.

Авторы публикации уточнили, что дети умерли в течение одной недели. При этом дважды погибали по три ребенка в сутки. Трагедии произошли на фоне рекордно низкой рождаемости в Кемеровской области, подчеркивается в материале.

На сайте роддома сообщили, что учреждение закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией среди акушеров.

Ранее в Ставропольском крае беременная женщина умерла в медучреждении прямо перед родами.