Названа причина задержания бывшего депутата Бальбека в КБР

МВД: экс-депутат Бальбек арестован по делу о доступе к информации и клевете

Бывшего депутата Госдумы Руслана Бальбека арестовали по уголовному делу, связанному с неправомерным доступом к информации и клеветой. Об этом сообщило УМВД по республике Крым в Telegram-канале.

В отношении 48-летнего Бальбека возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 272 и части 5 статьи 128.1 УК РФ.

По информации правоохранительных органов, экс-депутата задержали 22 сентября в Кабардино-Балкарской республике в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

30 июня Telegram-канал «Mash на волне» написал, что бывшего депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека заподозрили в мошенничестве. Журналисты утверждали, что экс-законодатель скрывается в Турции. При этом отмечалось, что это неподтвержденная информация.

