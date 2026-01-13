В роддоме в Новокузнецке после гибели детей проведут профилактическую обработку

Плановую профилактическую обработку проведут в родильном доме №1 в Новокузнецке, где во время новогодних каникул погибли девять младенцев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что обработку проведут после того, как из медицинского учреждения будут выписаны все остающиеся в нем пациентки и дети.

13 января в СМИ появилась информация о смерти девяти новорожденных в роддоме №1 в Новокузнецке. Сообщалось, что дети умерли в течение одной недели во время новогодних каникул. Позднее эти сведения подтвердил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов. Он подчеркнул, что в данный момент идет разбирательство.

Сейчас медицинское учреждение не принимает пациентов. Региональная прокуратура и управление Следственного комитета России организовали проверки в роддоме. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Как написал Telegram-канал SHOT, причиной гибели младенцев стала респираторная инфекция. Также родители заявили об острой нехватке персонала в учреждении.

Ранее глава Кемеровской области прокомментировал происшествие в новокузнецком роддоме.