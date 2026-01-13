В Киеве начались экстренные отключения электроэнергии

Экстренные отключения электроэнергии начались в Киеве. Об этом сообщил филиал энергетического холдинга «ДТЭК».
«По приказу «Укрэнерго» введены экстренные отключения электроэнергии», — говорится в сообщении.
По данным издания «Страна.ua», экстренные отключения света начались и в Киевской области. В частности, в Бучанском районе.
Украинские СМИ также сообщали, что в Киеве произошла серия взрывов.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), военные аэродромы, предприятия по производству дронов.
В тот же день военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по военному объекту в Киеве при помощи беспилотников «Герань».
Также ночью 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Telegram-канал «Военная хроника» написал, что на украинскую столицу был массированный налет беспилотников типа «Герань».
Ранее в Раде признали неспособность защитить две крупные ТЭЦ в Киеве.