В Раде признали неспособность защитить две крупные ТЭЦ в Киеве

Ни одно оборонительное сооружение не смогло защитить две крупные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Киеве, получившие повреждения в результате прилетов. Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.

«Защитное сооружение может уберечь тот или иной элемент на ТЭС (тепловой электростанции — «Газета.Ru») или на ГЭС (гидроэлектростанции — «Газета.Ru»), или на подстанции «Укрэнерго». Но саму теплоэлектростанцию ничем защитить невозможно», — отметил парламентарий.

Он обратил внимание, что поврежденные ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 до сих пор не удалось восстановить. В связи с этим законодатель назвал ситуацию «сверхсложной».

В ночь на 9 января в украинской столице произошли несколько серий взрывов. По данным Telegram-канала «Военная хроника», Киев подвергся массированному налету беспилотников типа «Герань». Мэр города Виталий Кличко рассказал, что после очередной серии взрывов в Киеве выявили повреждение критической инфраструктуры. На этом фоне ряд районов остался без водо- и электроснабжения.

Как написало издание «Новости.LIVE», после взрывов две ТЭЦ в столице Украины находятся в нерабочем состоянии. Ожидалось, что ремонт ТЭЦ-5 продлится двое суток, а ремонт ТЭЦ_6 — всего одни.

Ранее Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность Киева к ударам по энергообъектам.