Пентагон анонсировал увольнение военных-трансгендеров

Пентагон в ближайшее время начнет увольнять из армии США до тысячи военных, открыто заявляющих о своей трансгендерности. Об этом сообщает агентство The Associated Press (AP) со ссылкой на соответствующую директиву американского министерства обороны.

Согласно документу, военное ведомство также дает остальным военнослужащим-трансгендерам 30 дней на самоидентификацию.

6 мая Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа запретить трансгендерам служить в армии. Инстанция отменила постановление о запрете на исполнение соответствующего указа американского лидера.

21 января Трамп подписал указ, отменяющий положение, позволяющее трансгендерным лицам служить в армии. По информации газеты Politico, решения администрации президента вызвали хаос в американских войсках, поскольку высшие должностные лица в Пентагоне неверно истолковали указы главы Белого дома о разнообразии и установили заморозку армией сделок по новому оружию.

Новость дополняется.