В США запретили трансгендерам менять пол в паспорте

Верховный суд США запретил трансгендерам («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) пенять пол в паспорте на отличный от установленного при рождении. Об этом пишет NBC News.

При этом во время президентства Джо Байдена граждане США могли указывать один из трех гендерных маркеров — мужской, женский или нейтральный пол (Х).

В решении Верховного суда США говорится, что указание биологического пола является констатацией исторического факта, как и указание страны и места рождения.

До этого Верховный суд Британии отказался отнести трансгендеров к женщинам.

14 апреля парламент Венгрии принял поправку к конституции страны о признании только двух полов — мужского и женского. Голоса в поддержку этого решения отдали 140 депутатов, против оказались 21, тех, кто воздержался, не было. В новой редакции конституции прописали, что основой семьи является брак строго между мужчиной и женщиной.

Ранее Пентагон анонсировал увольнение военных-трансгендеров.