«Радиостанция Судного дня» передала второе сообщение за день

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 вышла в эфир второй раз за день. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В 19:23 мск в эфире радиостанции прозвучало слово «кортодонг».

В предыдущий раз «Радиостанция Судного дня» передавала сообщение в 10:37 мск. Тогда в эфире прозвучало слово « нутошато».

«Радиостанция Судного дня» (УВБ-76) в 2025 году передала в эфир 357 сообщений. По приведенной статистике, наибольшее количество сообщений «жужжалка» передала в июне — 49 посланий. На втором месте оказался февраль с результатом в 43 сообщения за месяц. Отмечается, что 38 посланий радиостанция передала в августе, 36 — в декабре. Замыкает пятерку март, в ходе которого в эфире прозвучало 34 зашифрованных сообщения.

Наиболее часто встречающимся позывным в минувшем году стал «НЖТИ», прозвучавший 331 раз. Вторую строчку заняло загадочное слово «ЦЖАП», которое использовалось 11 раз. Третье место осталось за позывным «УЛВН», попавшим в эфир шесть раз за год.

Ранее «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир спустя 21 минуту после наступления Нового года.