Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

В московских аэропортах сообщили о штатной работе, несмотря на непогоду

РИА Новости: аэропорты Москвы работают в штатном режиме, несмотря на снегопад
Евгений Одиноков/РИА Новости

Московские аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский продолжают работать в штатном режиме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей воздушных гаваней.

В аэропортах российской столицы на фоне сильного снегопада, накрывшего город 9 января, наблюдались проблемы с выдачей багажа пассажирам. Наиболее сложная ситуация была в Шереметьево, где выдача багажа сильно задерживалась из-за затруднения работы техники. К текущему моменту ситуация стабилизировалась, рассказали в воздушной гавани.

«Шереметьево работает в штатном режиме, включая обработку и выдачу багажа пассажирам», — подчеркнул представитель аэропорта.

В Домодедово заявили, что также не сталкивались с проблемами при выдаче багажа пассажирам.

«Сбойных ситуаций <...> с начала года не наблюдалось», — сообщили в аэропорту.

При этом непогода почти не повлияла на работу наземных служб Жуковского. Представитель воздушной гавани отметил, что заметных задержек при выдаче багажа зафиксировано не было.

Вечером 11 января пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко предупредил, что работу воздушного транспорта в Москве могут скорректировать из-за нового снегопада. По его словам, изменения могли быть внесены в расписание полетов в период с 21:00 мск 11 января до 8:00 мск 12 января.

Ранее в Шереметьево пассажиры задержанных рейсов разложили надувные матрасы прямо на полу.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27599329_rnd_7",
    "video_id": "record::7211580f-8fe3-4815-a781-3e0fa5e6989c"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+