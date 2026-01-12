В московских аэропортах сообщили о штатной работе, несмотря на непогоду

Московские аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский продолжают работать в штатном режиме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей воздушных гаваней.

В аэропортах российской столицы на фоне сильного снегопада, накрывшего город 9 января, наблюдались проблемы с выдачей багажа пассажирам. Наиболее сложная ситуация была в Шереметьево, где выдача багажа сильно задерживалась из-за затруднения работы техники. К текущему моменту ситуация стабилизировалась, рассказали в воздушной гавани.

«Шереметьево работает в штатном режиме, включая обработку и выдачу багажа пассажирам», — подчеркнул представитель аэропорта.

В Домодедово заявили, что также не сталкивались с проблемами при выдаче багажа пассажирам.

«Сбойных ситуаций <...> с начала года не наблюдалось», — сообщили в аэропорту.

При этом непогода почти не повлияла на работу наземных служб Жуковского. Представитель воздушной гавани отметил, что заметных задержек при выдаче багажа зафиксировано не было.

Вечером 11 января пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко предупредил, что работу воздушного транспорта в Москве могут скорректировать из-за нового снегопада. По его словам, изменения могли быть внесены в расписание полетов в период с 21:00 мск 11 января до 8:00 мск 12 января.

Ранее в Шереметьево пассажиры задержанных рейсов разложили надувные матрасы прямо на полу.