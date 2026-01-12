В «Туполеве» сменится управляющий директор

В ПАО «Туполев» в ближайшее время сменится руководство. Исполняющим обязанности управляющего директора станет 37-летний Юрий Абросимов. Об этом сообщил «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источники в авиапроме.

Юрий Абросимов — экономист, внук Юрия Литвинова, который возглавлял Казанский авиазавод в период с 1994 по 1996 год. Ранее Абросимов был заместителем управляющего директора по экономике и финансам в «Туполеве».

В итоге 76-летний Александр Бобрышев занимал пост управляющего директора на протяжении одного года и одного месяца. Причины его отставки не уточняются. При этом отмечается, что данная смена руководителя «Туполева» будет уже седьмой за последние 11 лет.

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов до этого говорил, что Россия «бежит дистанцию» по созданию самолетов быстрее зарубежных конкурентов, несмотря на то, что подобная работа занимает от 10 до 15 лет. Он добавил, что корпорация начнет серийное производство российских воздушных судов МС-21 для гражданских нужд в 2026 году.

Ранее казанский авиационный завод поднял в небо новый Ту-214.