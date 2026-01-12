Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

В «Туполеве» сменится управляющий директор

Главой «Туполева» назначен внук бывшего главы Казанского авиазавода Абросимов
Объединенная авиастроительная корпорация/VK

В ПАО «Туполев» в ближайшее время сменится руководство. Исполняющим обязанности управляющего директора станет 37-летний Юрий Абросимов. Об этом сообщил «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источники в авиапроме.

Юрий Абросимов — экономист, внук Юрия Литвинова, который возглавлял Казанский авиазавод в период с 1994 по 1996 год. Ранее Абросимов был заместителем управляющего директора по экономике и финансам в «Туполеве».

В итоге 76-летний Александр Бобрышев занимал пост управляющего директора на протяжении одного года и одного месяца. Причины его отставки не уточняются. При этом отмечается, что данная смена руководителя «Туполева» будет уже седьмой за последние 11 лет.

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов до этого говорил, что Россия «бежит дистанцию» по созданию самолетов быстрее зарубежных конкурентов, несмотря на то, что подобная работа занимает от 10 до 15 лет. Он добавил, что корпорация начнет серийное производство российских воздушных судов МС-21 для гражданских нужд в 2026 году.

Ранее казанский авиационный завод поднял в небо новый Ту-214.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27603241_rnd_0",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+