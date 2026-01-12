Горевшую два дня нефтебазу под Волгоградом потушили

ТАСС: пожар потушен на нефтебазе под Волгоградом после атаки БПЛА

Сотрудники МЧС потушили пожар на нефтебазе под Волгоградом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на администрацию региоона.

«11 января в 16:40 [мск] пожар полностью потушен», — сказали там журналистам.

Открытое горение было ликвидировано 11 января в 14:03 мск, добавили в правительстве области.

Утром 10 января губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что ночью регион подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В частности, дроны сбили в небе над Октябрьским районом. В результате падения их фрагментов на расположенной здесь нефтебазе начался пожар.

На место происшествия направили сотрудников экстренных и оперативных служб. Кроме того, в Октябрьской школе №2 организовали пункт временного размещения на случай эвакуации жителей домов, расположенных рядом с нефтебазой. Никакой информации о пострадавших не поступало.

Позднее в министерстве обороны РФ рассказали, что в период с 9:00 до 16:00 мск над территорией страны перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника. Четыре дрона ликвидировали в Волгоградской области.

