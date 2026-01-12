Размер шрифта
В Подмосковье разгребают последствия крупнейшего за 56 лет снегопада

В Подмосковье с крупнейшим за полвека снегопадом борются 30 тыс. дворников
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Подмосковье к ликвидации крупнейшего за 56 лет снегопада, завалившего города рекордно высокими сугробами, привлекли более 10 тыс. единиц спецтехники и 30 тыс. дворников. Глава региона Андрей Воробьев поручил продолжать борьбу с последствиями циклона «Фрэнсис», чтобы восстановить движение транспорта на дорогах.

«Обеспечить нормальное движение на федеральных, региональных, муниципальных трассах, подъездах к малым населенным пунктам — пожалуй, сейчас самая непростая задача. Нам необходимо и дальше вести эту работу по тем алгоритмам, которые мы используем», — цитирует губернатора 360.ru.

Он подчеркнул важность первоочередной очистки заснеженных трасс, отметив, что это необходимо для снижения риска безопасности граждан. По данным областной администрации, дополнительно к работе привлекли 7,5 тыс. единиц техники, 3,7 тыс. ручных роторов, а также более 28 тысяч дворников и трех тысяч дорожных рабочих. Их работу специалисты контролировали в режиме реального времени с помощью действующей в регионе цифровой системы, отражающей передвижение техники на карте, а также уже очищенные территории.

Напомним, на Москву и Подмосковье в конце новогодних праздников обрушился сильный снегопад, вызванный южным циклоном «Фрэнсис». В отдельных районах за одну ночь выпало до двух третей среднемесячного объема осадков.

В Гидрометцентре России сообщили, что прошедший 9 января в Москве снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет. По их данным, за сутки в тот день выпало 21,4 миллиметра осадков ( 40% месячной нормы). Таким образом был обновлен рекорд количества осадков для этой даты, до этого первенство оставалось за 9 января 1976 года с показателями в 12,9 миллиметра.

Ранее колонна снегоуборщиков застряла в снегу в Подмосковье и попала на видео.

