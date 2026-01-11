Размер шрифта
Прошедший в Москве снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет

Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Прошедший 9 января в Москве снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет. Об этом сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России.

«Снегопад 9 января 2026 года замыкает пятерку самых сильных за весь период наблюдений и является третьим с начала 21 столетия», — заявили синоптики.

По их данным, за сутки в тот день выпало 21,4 миллиметра осадков ( 40% месячной нормы). Отмечается, что таким образом был обновлен рекорд количества осадков для этой даты, до этого первенство оставалось за 9 января 1976 года с показателями в 12,9 миллиметра.

Кроме того, высота снежного покрова в столице достигла 30-38 сантиметров, а в области — 51 сантиметров (по метеостанции Черусти).

Согласно результатам наблюдений, за 146 лет в Москве отмечалось лишь 24 случая снегопада с количеством осадков, превышающим 15 миллиметров.

До этого Гидрометцентр спрогнозировал снегопады в Москву и Подмосковье в начале первой рабочей недели текущего года. По данным ученых, в ночь на 12 января при облачной погоде ожидается снег: температура воздуха в Москве составит от -7°C до -5°C, а в Подмосковье — от -10°C до -5°C. В Гидрометцентре уточнили, что днем в понедельник также ожидаются осадки, а столбики термометров покажут от -5°C 5 до -3°C в Москве и от -7°C до -2°C по области.

Ранее прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве.

