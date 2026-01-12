Мурашко рассказал об эффективности лечения онкогематологических заболеваний в России

Эффективность лечения онкогематологических заболеваний в России превышает 92%. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, это один из самых высоких показателей в мире, сообщает РИА Новости.

Как отметил министр, сейчас этому направлению уделяется большое внимание, как с точки зрения инфраструктуры, так и с точки зрения разработки новых методов лечения.

«Поэтому сегодня эффективность лечения превышает уже 92% в этой крайне тяжелой категории пациентов. Это одни из самых высоких цифр в мире», — сказал Мурашко.

По его словам, российские специалисты делятся опытом и знаниями со своими зарубежными коллегами.

В декабре Мурашко рассказал, что в начале 2026 года первые пациенты смогут применить инновационные вакцины для лечения меланомы. Он отметил, что Минздрав дал на это разрешение, сейчас готовятся пациенты.

Ранее в Минздраве заявили о планах провести эксперимент с передвижными аптеками.