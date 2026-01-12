Суд в Швейцарии подтвердил заключение владельца сгоревшего бара Le Constellation

Владельца сгоревшего в Кран-Монтане бара оставили под стражей на три месяца

Суд по принудительным мерам швейцарского кантона Вале подтвердил предварительное заключение владельца бара Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана, где в ночь на 1 января произошел мощный пожар. Об этом пишет агентство Keystone-SDA.

По информации журналистов, задержание подозреваемого Жака Моретти необходимо «исключительно для обеспечения надлежащего проведения расследования». Первоначальный срок заключения мужчины под стражу составит три месяца.

Возгорание в баре Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии произошло в новогоднюю ночь. В результате пожара пострадали 115 человек, включая иностранцев. Еще около 40 человек спасти не удалось.

Посол Италии в Швейцарии Джан Лоренцо Корнадо сообщил, что причиной трагедии стала петарда, брошенная в подвесной потолок. Как рассказали очевидцы, огонь охватил конструкцию за секунды. На фоне случившегося в стране объявили пятидневный траур. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

9 января в СМИ появилась информация, что Жака Моретти заключили под стражу из-за риска побега. За несколько дней до этого газета Le Parisien написала, что владельца сгоревшего бара в 2008 году судили во Франции по статье о сутенерстве. Мужчину признали виновным и приговорили к году тюрьмы, при этом восемь месяцев срока были условными.

Ранее президент Швейцарии назвал пожар в Кран-Монтане катастрофой «ужасающих масштабов».