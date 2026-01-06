Владельца сгоревшего бара в Швейцарии признали виновным в сутенерстве во Франции

Владельца сгоревшего швейцарского бара Le Constellation Жака Моретти во Франции признали виновным по статье о сутенерстве. Ему запретили вести бизнес в европейской стране, пишет газета Le Parisien.

Уточняется, что Моретти отрицал обвинения. Как пишет издание, он признал только, что ранее несколько месяцев управлял заведением, деятельность которого во Франции нелегальна.

В 2008 году Моретти, которому тогда было 32 года, и еще один мужчина были осуждены уголовным судом во французском городе Анси. Жак был приговорен к году тюрьмы, при этом восемь месяцев срока были условными. Приговор также включал запрет на ведение бизнеса во Франции.

Газета Le Dauphiné libéré пишет, что запрещенную деятельность Моретти с сообщником начали вести в 2005 году. Как стало известно журналистам, три гражданки Франции тогда вербовали молодых женщин для работы в массажном салоне, который предоставлял услуги проституток, в Женеве. Дело расследовали правоохранители двух стран.

Ранее очевидцы засняли на видео момент начала пожара на курорте в Швейцарии.