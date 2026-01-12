Названо число россиян, которые остаются в больницах Пхукета после крушения катера

В больницах Пхукета остаются 17 россиян, которые пострадали в результате крушении катера, двое из них находятся в реанимации. Об этом ТАСС сообщил генконсул в таиландской островной провинции Егор Иванов.

«На настоящий момент в больницах Пхукета остаются 17 пострадавших россиян, двое из них в реанимации», — рассказал он.

По словам Иванова, на данный момент генконсульство России помогает в оформлении документов о репатриации не выжившей 11 января гражданки России.

Инцидент произошел 11 января неподалеку от острова Ко Кай — столкнулись скоростной катер Korawich Marine 888 и рыболовецкий траулер Pichai Samut 1. В момент столкновения на борту катера находилось 52 туриста и три члена экипажа. В результате инцидента нос катера получил значительные повреждения, что привело к затоплению и последующему перевороту судна. Среди пассажиров возникла паника — люди в отчаянии пытались помочь своим близким и выбраться из тонущего судна. После инцидента 23 гражданина России были доставлены в больницу.

