Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

Метеоролог рассказала об интенсивности снега в Москве на этой неделе

Гидрометцентр: снег будет идти в Москве на этой неделе с разной интенсивностью
Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Последующие дни этой недели в Москве снег будет выпадать с разной интенсивностью, в основном от небольшой до умеренной. Об этом РИА Новости рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, интенсивность снега в основном будет от небольшой до умеренной, а покров будет постепенно прирастать.

Она добавила, что сегодня днем количество осадков в Москве ожидается около 2-3 миллиметра, прирост снега — до 4 сантиметров.

Макарова отметила, что высота снежного покрова будет меняться достаточно быстро.

До этого ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в столичном регионе в течение первой рабочей недели января не ожидается существенных снегопадов. Зато начнет заметно холодать, в выходные столбики термометров опустятся до -20°C, что почти на 7°C ниже климатической нормы.

Напомним, за минувшие сутки в Московском регионе выпало 20% месячной нормы осадков, по 8 миллиметров снега намело на юге и востоке.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе на этой неделе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27601651_rnd_1",
    "video_id": "record::db4dc99e-b434-4c14-8be0-d5453dae896f"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+