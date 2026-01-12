Посольство России на Кипре сообщило о смерти одного из сотрудников

Ушел из жизни сотрудник посольства России в Республике Кипр А.В. Панов. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.

«С прискорбием сообщаем, что 8 января 2026 года ушел из жизни наш коллега, сотрудник Посольства А.В.Панов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посольство уже приступило к совместной работе с местными органами над репатриацией в Россию тела умершего. В ведомстве отметили, что смерть данного сотрудника является глубоко личной трагедией для его родных и близких, а также пообещали оказать семье необходимую помощь.

6 декабря на 71 году жизни скончался российский посол в КНДР Александр Мацегора.

Министерство иностранных дел России выразило соболезнования семье и друзьям покойного, отметив его значительный вклад в развитие и укрепление всестороннего стратегического партнерства между Россией и Северной Кореей.

Мацегора занимал пост посла в КНДР с декабря 2014 года. В сентябре 2018 года Путин наградил его орденом Дружбы за заслуги в осуществлении внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю безупречную службу государству.

Ранее посла ЮАР во Франции нашли мертвым у парижского отеля.