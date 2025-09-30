На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Посла ЮАР во Франции нашли мертвым у парижского отеля

В Париже под окнами отеля Hyatt нашли мертвым посла ЮАР Мтетву
true
true
true
close
МИД ЮАР

Посол Южно-Африканской Республики (ЮАР) во Франции Нкосинати Эммануэль Мтетва был найден мертвым под окнами отеля Hyatt в Париже. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Дипломат пропал в понедельник; последний сигнал с его телефона поступил в районе Булонского леса. Его жена обратилась в правоохранительные органы, потому что последнее сообщение показалось ей тревожным. Полиция искала Мтетву с собаками в лесу, но безуспешно.

В итоге тело Мтетвы нашли под окнами гостиницы. Его номер располагался на 22 этаже. Полицейские не исключают версию с возможным суицидом. В настоящее время идет расследование обстоятельств случившегося.

Эммануэль Мтетва возглавил посольство ЮАР во Франции в феврале 2024 года. Кроме того, он был постпредом республики в ЮНЕСКО.

В мае в Швеции скончался дипломат, которого подозревали в причастности к отставке советника по национальной безопасности Тобиаса Тиберга. Предполагалось, что он покончил с собой.

Ранее умер посол РФ в отставке Сергей Яковлев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами