Посла ЮАР во Франции нашли мертвым у парижского отеля

Посол Южно-Африканской Республики (ЮАР) во Франции Нкосинати Эммануэль Мтетва был найден мертвым под окнами отеля Hyatt в Париже. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Дипломат пропал в понедельник; последний сигнал с его телефона поступил в районе Булонского леса. Его жена обратилась в правоохранительные органы, потому что последнее сообщение показалось ей тревожным. Полиция искала Мтетву с собаками в лесу, но безуспешно.

В итоге тело Мтетвы нашли под окнами гостиницы. Его номер располагался на 22 этаже. Полицейские не исключают версию с возможным суицидом. В настоящее время идет расследование обстоятельств случившегося.

Эммануэль Мтетва возглавил посольство ЮАР во Франции в феврале 2024 года. Кроме того, он был постпредом республики в ЮНЕСКО.

В мае в Швеции скончался дипломат, которого подозревали в причастности к отставке советника по национальной безопасности Тобиаса Тиберга. Предполагалось, что он покончил с собой.

Ранее умер посол РФ в отставке Сергей Яковлев.