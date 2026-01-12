Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

Защита ученого Бутягина просит суд отложить вопрос по его экстрадиции на Украину

Защита Бутягина просит суд отложить заседание дела по его экстрадиции на Украину
Алексей Даничев/РИА Новости

Защита российского археолога Александра Бутягина, арестованного в Польше, просит суд отложить заседание по рассмотрению вопроса о его экстрадиции на Украину. Об этом сообщил журналистам его адвокат Адам Доманьский, передает РИА Новости.

«Мы подали заявление об изменении даты заседания. Но суд на данный момент еще не рассмотрел это заявление. Возможно, что мы снова подадим такое заявление», — отметил адвокат.

По его словам, это время необходимо для ознакомления с материалами дела, которые в том числе были недавно получены из Украины.

12 января окружной суд Варшавы приступил к рассмотрению дела о продлении ареста российского археолога Александра Бутягина. Самого Бутягина в суд не доставили, дело рассматривается без его присутствия, пишет агентство.

В декабре прошлого года в Польше по запросу Киева задержали и арестовали российского ученого-археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Украина считает археологические экспедиции на территории древнего городища Мирмекий в Крыму, которыми Бутягин руководит с 1999 года, незаконными. Кроме того, Киев настаивает на том, что действия ученого и его команды привели к «уничтожению объектов крымского культурного наследия».

Ранее в польский суд поступило ходатайство об экстрадиции российского археолога на Украину.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27600841_rnd_8",
    "video_id": "record::6a1e9b9d-dcea-4229-a692-44326b6659f1"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+