Защита ученого Бутягина просит суд отложить вопрос по его экстрадиции на Украину

Защита Бутягина просит суд отложить заседание дела по его экстрадиции на Украину

Защита российского археолога Александра Бутягина, арестованного в Польше, просит суд отложить заседание по рассмотрению вопроса о его экстрадиции на Украину. Об этом сообщил журналистам его адвокат Адам Доманьский, передает РИА Новости.

«Мы подали заявление об изменении даты заседания. Но суд на данный момент еще не рассмотрел это заявление. Возможно, что мы снова подадим такое заявление», — отметил адвокат.

По его словам, это время необходимо для ознакомления с материалами дела, которые в том числе были недавно получены из Украины.

12 января окружной суд Варшавы приступил к рассмотрению дела о продлении ареста российского археолога Александра Бутягина. Самого Бутягина в суд не доставили, дело рассматривается без его присутствия, пишет агентство.

В декабре прошлого года в Польше по запросу Киева задержали и арестовали российского ученого-археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Украина считает археологические экспедиции на территории древнего городища Мирмекий в Крыму, которыми Бутягин руководит с 1999 года, незаконными. Кроме того, Киев настаивает на том, что действия ученого и его команды привели к «уничтожению объектов крымского культурного наследия».

Ранее в польский суд поступило ходатайство об экстрадиции российского археолога на Украину.