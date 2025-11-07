На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме опровергли конкуренцию россиян с иностранцами за места в вузах

Алексей Мальгавко/РИА Новости

Иностранным студентам бюджетные места в российских вузах выделяются согласно квотам – они не составляют конкуренцию россиянам, заверила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко. Также приезжих граждан могут пригласить сами учебные заведения, во всех остальных случаях приезжие учатся платно, подчеркнула она в беседе с НСН.

«Иностранные граждане приглашаются в Россию на обучение либо в рамках квоты, которая выделяется Россотрудничеством, либо по приглашению вузов, но с обязательным оформлением приглашения. Им дается на время пребывания в стране сначала гостевая, потом учебная виза», — пояснила депутат.

Она также прокомментировала инициативу своих коллег, предложивших обязать иностранных студентов предоставлять документы о законном пребывании в стране и подтверждать успешное прохождение тестирования по русскому языку. По словам Пилипенко, практика приема в вузы после экзамена по русскому языку уже внедрена, а мигранты итак обязаны находиться в РФ строго на законных основаниях. Более того, многие учебные заведения разработали программы обучения и на английском языке.

Что касается риска конкуренции, то это исключено – парламентарий заверила, что число бюджетных мест для российских абитуриентов из-за мигрантов не снижается.

«Такого нет и быть не может, потому что бюджетные места предоставляются в рамках квоты. В остальных случаях они учатся либо на коммерческой основе, и таких большинство», — подчеркнула депутат.

Кроме того, многие иностранные студенты прибывают в Россию как раз ради изучения языка, напомнил советник Федеральной палаты адвокатов, доктор юридических наук Юрий Пилипенко. По его мнению, инициативы депутатов, которые на первый взгляд кажутся разумными, требуют доработки с учетом этих факторов.

Напомним, по данным Российского совета по международным делам (РСМД), за последние годы значительно увеличилось количество обучающихся в российских вузах иностранных студентов. Отмечается, что наибольшим спросом российское высшее образование пользуется у граждан Казахстана, Туркмении, Китая, Узбекистана, Индии, Египта и Ирана. С 2019 по 2024 год число иностранных студентов из Китая, Индии, Египта и Ирана увеличилось более чем в два раза, а из государств СНГ — на 15–20%.

Ранее в Госдуме заявили, что иностранные студенты могут работать не только на «самокатах с квадратными рюкзаками».

