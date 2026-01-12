Лукашенко призвал сбивать все дроны, залетевшие в страну из-за конфликта на Украине

Все беспилотные летательные аппараты, нарушающие воздушную границу Белоруссии в связи с украинским конфликтом, должны уничтожаться. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко при утверждении решений на охрану Государственной границы в 2026 году, сообщает БелТА.

«Скажем откровенно, и мы не научились еще на 100% реагировать на эти все залеты и не научились их на 100% уничтожать. Не знаю, возможны ли эти 100%. Но к этому надо нам стремиться», — отметил он.

По словам Лукашенко, за последнее время обстановка вокруг страны спокойнее не стала. Он заявил, что Белоруссия оказалась практически окружена военными подразделениями. Исключением стало только небольшое окно с Российской Федерацией.

До этого министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский рассказал, что почти 30 тысяч нелегальных мигрантов пытались преодолеть белорусско-польскую границу в 2025 году.

Ранее на границе Польши и России ужесточили досмотр перед праздниками.