Новости. Общество

На Камчатке произошло землетрясение

РАН: землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано на Камчатке
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает в Telegram-канале местный филиал Единой геофизической службы (ЕГС) РАН.

Отмечается, что толчки произошли утром 12 января. Эпицентр стихийного бедствия находился в 77 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине почти 48 км под морским дном.

Предыдущее землетрясение у восточного побережья Камчатки произошло накануне, 10 января. Его магнитуда составила 5,8, а эпицентр находился в 178 км от Петропавловска-Камчатского.

30 ноября в МЧС заявили, что мониторинг вулканической активности на полуострове продолжается. Среди активных вулканов на данный момент числятся Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Крашенинникова, Камбальный. В ведомстве рекомендовали местным жителям и туристам не приближаться к исполинам.

30 июля Камчатка в результате сильнейшего за последние 73 года землетрясения магнитудой 8,7 сдвинулась на два метра на юго-восток. Это смещение сопоставимо с тем, которое наблюдалось в японском регионе Тохоку после толчков в 2011 году.

Ранее вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла.

