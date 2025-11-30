На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Камчатке зафиксировали несколько афтершоков

МЧС: на Камчатке за сутки зафиксировали четыре афтершока магнитудой до 4
Александр Кряжев/РИА Новости

На Камчатке за прошедшие сутки специалисты зафиксировали четыре афтершока от мощного землетрясения, которое произошло в июле текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

«За сутки зафиксированы четыре афтершока, магнитудой от 3,6 до 4», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в населенных пунктах региона подземные толчки не ощущались.

В ведомстве уточнили, что мониторинг вулканической активности на полуострове продолжается. Среди активных вулканов на данный момент числятся Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Крашенинникова, Камбальный. В МЧС рекомендовали местным жителям и туристам не приближаться к исполинам.

30 июля Камчатка в результате сильнейшего за последние 73 года землетрясения магнитудой 8,7 сдвинулась на два метра на юго-восток. Это смещение сопоставимо с тем, которое наблюдалось в японском регионе Тохоку после толчков в 2011 году.

Ранее вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла.

