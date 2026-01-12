Размер шрифта
На Курилах заметили бродящего по дорогам медведя-шатуна

Amur Mash: по дорогам на острове Кунашир разгуливает медведь-шатун
На курильском острове Кунашир заметили разгуливающего по дорогам медведя-шатуна. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По словам местных жителей, зверь не смог залечь в зимнюю спячку, поскольку не набрал необходимую для этого массу. Сейчас он бродит по острову, и люди видели его уже много раз, в том числе у популярного среди туристов мыса Столбчатого.

9 января сообщалось, что в Калифорнии медведя смогли выгнать из подвала жилого дома спустя 37 дней.

5 января стало известно, что в Красноярском крае белый медведь напал на семью из трех человек.

До этого в индийском штате Уттаркханд медведь ворвался на территорию школы и атаковал ученика прямо во время занятий. Педагоги сумели отбить ребенка, зверь бросил добычу в кустах около школы.

Ранее в Московском зоопарке впал в спячку спасенный от контрабандистов гималайский медведь.

