На Курилах заметили бродящего по дорогам медведя-шатуна

На курильском острове Кунашир заметили разгуливающего по дорогам медведя-шатуна. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По словам местных жителей, зверь не смог залечь в зимнюю спячку, поскольку не набрал необходимую для этого массу. Сейчас он бродит по острову, и люди видели его уже много раз, в том числе у популярного среди туристов мыса Столбчатого.

