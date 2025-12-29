В Московском зоопарке впал в спячку спасенный от контрабандистов гималайский медведь

Гималайский медведь Вася первый раз впал в спячку в Московском зоопарке

В Московском зоопарке впервые впал в полноценную зимнюю спячку гималайский медведь Вася. Это является показателем отличного физического и психологического состояния животного, которого специалисты зопарка добились с помощью многолетней кропотливой работы, отмечается на сайте mos.ru.

Уточняется, что три истощенных гималайских медведя — самец Вася и самки Бефана и Бабуля — поступили в Московский зоопарк в конце 2022 года после изъятия у контрабандистов. Зоологи и ветеринары все это время не только стабилизировали состояние животных, но и проводила их реабилитацию.

Для каждого медведя была разработана индивидуальная программа восстановления, включающая особый рацион и создание максимально комфортных и безопасных условий.

«Первой в зоопарке впала в спячку самка Бабуля — это произошло в 2023 году. В декабре 2024-го впервые в спячку залегла Бефана. И вот в декабре 2025-го, после трех лет восстановления, наконец уснул и самец Вася. Это событие стало финальным подтверждением того, что программа реабилитации гималайских медведей прошла успешно», — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Для спячки медведям оборудовали специальные берлоги во внутренних вольерах. Температуру в помещении поддерживают на уровне от нуля до плюс пяти градусов, а в зоне зимовки соблюдают особую тишину, поскольку сон у медведей чуткий и любой резкий звук может их потревожить.

В зоопарке добавили, что одновременно с гималайскими медведями в спячку успешно впадает и бурый медведь Гром. Он был доставлен в Московский зоопарк осенью 2022 года из города Кременная Луганской народной республики.

По предварительным данным, ранее животное никогда не впадало в спячку. Сейчас же гром ушел на зимний отдых уже второй раз.

Проснутся медведи с наступлением весеннего тепла, предположительно в марте. А пока они спят, в самом зоопарке и на сайте проекта онлайн-трансляций из вольеров пользователи могут наблюдать за другими представителями семейства медвежьих, не впадающих в зимний сон — белой медведицей Айкой, малайскими медвежатами Машей, Лучиком и Звездочкой, большими пандами Жуи, Диндин и Катюшей.