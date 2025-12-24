Медведь ворвался в школу во время уроков, выбил дверь в кабинет и утащил ребенка

В Индии ребенок выжил после нападения медведя в школе

В индийском штате Уттаркханд медведь ворвался на территорию школы и атаковал ученика прямо во время занятий. Об этом сообщает The Star.

Инцидент произошёл утром 22 декабря в школе Харишанкар. Хищник ворвался в класс, выломав дверь и утащив шестиклассника. Педагоги сумели отбить ребенка от медведя, зверь бросил добычу в кустах около школы.

Мальчик выжил, но получил множественные серьезные травмы от когтей и зубов хищника. Как заявил один из педагогов, местная администрация до сих пор не приняла действенных мер по защите учебных заведений, несмотря на то, что это уже второй случай нападения медведя на школьников в округе за последние дни. Ранее другой зверь атаковал ученицу, возвращавшуюся домой после занятий.

Власти округа Чамоли распорядились организовать сопровождение для всех детей, идущих в школу и обратно.

Ранее в Индии волки напали на пятилетнего мальчика и младенца.