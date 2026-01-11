Высота сугробов в Москве превысила климатическую норму

Высота сугробов в Москве достигла 39 см. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Недавние снегопады привели к увеличению снежного покрова в московском регионе до максимальных отметок с начала зимы. За прошедшие сутки снег начал оседать и уплотняться, но небольшие осадки, прошедшие в субботу, привели местами к росту сугробов, рассказал Леус.

«Тем не менее высота сугробов повсеместно превышает климатическую норму и выше 30-сантиметровой отметки», — написал синоптик.

На станции ВДНХ высота снежного покрова сегодня утром составила 37 см, при норме в 25 см. На других метеостанциях Москвы снега от 37 до 39 см.

В Новой Москве снежный покров достигает 44 см, в Московской области — до 50 см.

В воскресенье высота снежного покрова изменится мало, а в понедельник очередной южный циклон повысит ее на 2-4 см, добавил ведущий специалист центра погоды «Фобос».

По прогнозу синоптиков, с 14 января в столице ожидается понижение температуры до -20°C, а в отдельных местах – до -22°C.

Ранее спорткар Lamborghini застрял в снегу в Москве.