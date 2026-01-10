Жители села под Киевом перекрыли дорогу из-за отключенного света

Жители села Софиевская Борщаговка на окраине Киева перекрыли дорогу из-за отсутствия электроснабжения. Об этом сообщает агентство УНИАН.

В публикации отмечается, что у местных жителей отсутствует свет около 40 часов.

До этого сообщалось, что отключение водо- и теплоснабжения произошло в столице Украины.

10 января депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Новини.LIVE» заявил, что бездействие городских властей Киева и растерянность местных жителей приближают угрозу кризиса в жилищно-коммунальной сфере. По словам парламентария, управляющие компании в экстренных ситуациях зачастую не предупреждают жильцов и не разъясняют им дальнейшие действия, ограничиваясь рекомендациями покинуть дома.

Ночью в украинской столице произошли несколько взрывов. Как сообщил телеканал «Общественное», в тот момент в Киеве действовала воздушная тревога. Другие подробности не приводились.

Ранее Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность Киева к ударам по энергообъектам.