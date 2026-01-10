Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Жители села под Киевом перекрыли дорогу из-за отключенного света

Жители села на окраине Киева перекрыли дорогу из-за отсутствия света
Hoyka Studio/Shutterstock/FOTODOM

Жители села Софиевская Борщаговка на окраине Киева перекрыли дорогу из-за отсутствия электроснабжения. Об этом сообщает агентство УНИАН.

В публикации отмечается, что у местных жителей отсутствует свет около 40 часов.

До этого сообщалось, что отключение водо- и теплоснабжения произошло в столице Украины.

10 января депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Новини.LIVE» заявил, что бездействие городских властей Киева и растерянность местных жителей приближают угрозу кризиса в жилищно-коммунальной сфере. По словам парламентария, управляющие компании в экстренных ситуациях зачастую не предупреждают жильцов и не разъясняют им дальнейшие действия, ограничиваясь рекомендациями покинуть дома.

Ночью в украинской столице произошли несколько взрывов. Как сообщил телеканал «Общественное», в тот момент в Киеве действовала воздушная тревога. Другие подробности не приводились.

Ранее Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность Киева к ударам по энергообъектам.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27591367_rnd_7",
    "video_id": "record::c6064f23-a772-4505-886a-1b40ca12c30b"
}
 
Теперь вы знаете
Не побрился — плати. 8 самых необычных налогов, которые когда-либо брали с россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+