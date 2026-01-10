В Москве прогнозирует увеличение снежного покрова до 2 см

Гидрометцентр: ночью и утром в Москве может выпасть до 2 см снега

В ночь на 11 января и утром в Москве и Подмосковье может выпасть до 2 см снега. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

«Ожидается небольшой снег, количество выпавших осадков может составить от 0,3 до 1 мм, а прирост снега — до 2 см», — сказали синоптики.

Согласно прогнозу, интенсивность снегопада будет возрастать к утру. В период с 06:00 до 09:00 мск прирост снега может составить 0,8 см. в Москве температура воздуха составит -10...-8°C, в Московской области ожидается от -12 до -7°C. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Облачную погоду со снегом синоптики объясняют приближением очередного циклона с юга.

По информации Гидрометцентра, за 9 января на метеостанции ВДНХ выпало рекордные 21,4 мм осадков, предыдущий абсолютный максимум осадков за эту дату составлял 12,9 мм за 1976 год. При этом рекорд для января в 23 мм был зафиксирован в 1970 году. В сумме количество осадков, выпавших с начала года уже составляет более 35 мм или около 67% от нормы (норма января 53 мм).

Ранее в Москве более 100 тысяч человек привлекли к уборке снега.