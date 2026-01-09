Размер шрифта
В Москве произошел пожар в жилой многоэтажке

На северо-востоке Москвы произошел пожар в квартире многоэтажного дома 
На северо-востоке Москвы произошло возгорание в жилой многоэтажке. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным журналистов, инцидент произошел на Сельскохозяйственной улице. Предварительно, загорелся теплый пол.

В столичном управлении МЧС России сообщили, что возгорание уже ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.

7 января сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на крыше предприятия на востоке Москвы. Пожар произошел на проспекте Буденного. Пламя распространилось на площади 300 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

В декабре прошлого года в центре Москвы потушили пожар в бытовках на Зоологической улице. В МЧС отметили, что при возгорании огонь распространился на площади в 30 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал, добавили в ведомстве.

Ранее в Москве произошел пожар в здании академии МВД.
 
