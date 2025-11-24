На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ФНС рассказали о способах обелить рынок аренды жилья в России

Глава ФНС Егоров назвал возможные меры для обеления рынка аренды жилья
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров заявил в интервью газете «Ведомости», что в России существуют способы обелить рынок аренды.

По словам главы ФНС, одним из способов повысить долю легальных сделок на рынке аренды жилья является использование данных цифровых платформ, через которые размещаются предложения об аренде. Егоров отметил, что, хотя платежи часто проходят мимо этих сервисов, выступающих в роли досок объявлений, получаемую информацию можно использовать для оценки предпринимательской активности арендодателей. Он обратил внимание на то, что полностью проблему легализации рынка это не решит, однако такие данные могут быть полезны.

По словам Егорова, другим возможным способом стимулировать легализацию рынка аренды жилья является введение налогового вычета для арендатора, который можно будет получить при наличии официально оформленного договора. Глава ФНС отметил, что это приводит к потенциальному конфликту интересов между арендатором и собственником. По его мнению, эффективность меры будет зависеть от величины вычета для арендатора и дополнительной финансовой нагрузки для собственника. Он допустил, что часть арендодателей уйдет в легальность, однако полностью задачу обеления рынка аренды эта мера тоже не решит.

Ранее россиянам пообещали снижение цен на аренду квартир.

