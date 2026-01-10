Силы ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников за четыре часа

Силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером в субботу уничтожили 10 украинских беспилотников за четыре часа. Об этом сообщило российское Минобороны в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, три БПЛА сбиты в Белгородской области, по два — в Курской и Воронежской областях. По одному дрону уничтожили в Ростовской и Брянской областях, а также в Дагестане.

В период с 9:00 мск до 16:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Больше всего БПЛА сбили в Ростовской области — 10 единиц.

Днем 10 января губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что хуторы Светлый и Волченский оказались обесточены в результате атаки беспилотников на линии электропередач (ЛЭП). Помимо этого, в хуторе Белгородцев и поселке Углеродовском повреждены два частных дома — в них выбиты стекла. В Углеродовском также повреждены два легковых автомобиля.

Ранее два человека пострадали в Белгородской области при атаке беспилотника.